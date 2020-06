IMSA : quelques ‘vrais fans’ autorisés à se rendre à Sebring

Deux semaines après Daytona, les concurrents du WeatherTech SportsCar Championship seront toujours en Floride, cette fois à Sebring pour le Grand Prix Cadillac de Sebring les 17 et 18 juillet. Quelques fans auront accès à l’enceinte mais sous certaines conditions. Les billets seront mis en vente le 1er juillet à midi.

Conformément aux protocoles nationaux et locaux, les Floridiens peuvent commander un billet spectateur pour Midway (sans frais pour le parking) ou une place de stationnement pour deux jours pour Green Park ou Hendricks Field. Les enfants de moins de 15 ans seront admis gratuitement avec un adulte payant. Le prix des billets débute à 40$.

« En raison de circonstances incroyables et imprévues, les plus grands fans de voitures de sport de la Floride ont l’occasion de voir deux courses sprint de l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship en juillet », a déclaré Wayne Estes, président et directeur général du Sebring International Raceway. « Ces événements seront destinés aux vrais fans de course, pas nécessairement à ceux qui sont attirés par les aspects sociaux qui ont contribué à rendre Sebring célèbre. Les participants devront démontrer aux représentants du gouvernement qu’ils peuvent regarder un événement sportif de manière responsable afin d’élargir les opportunités à l’avenir. »

Tous les fans, concurrents et le personnel seront contrôlés par un examen médical tous les jours lorsqu’ils entreront dans l’enceinte du circuit. Tout le monde devra porter un masque et maintenir une distance suffisante avec les autres personnes. Des heures d’entrée échelonnées seront attribuées au moment de l’achat des billets. Aucune entrée ne sera possible entre le vendredi 21h et le samedi 10h. Les sorties ne seront pas non plus autorisées. Les véhicules jusqu’à six personnes pourront entrer vendredi à l’heure indiquée. Tous les autres spectateurs seront admis samedi à l’heure précisée sur le billet. Les fans devront maintenir une distance avec les autres spectateurs qui ne font pas partie de leur groupe sur une grande partie de l’enceinte. Le paddock sera réservé aux concurrents. Les fans devront apporter des provisions, y compris de la nourriture et d’autres fournitures pour leur commodité tout au long de leur séjour.

Trois championnats seront présents à Sebring les 17 et 18 juillet : Prototype Challenge, Michelin Pilot Challenge, WeatherTech SportsCar Championship. Le championnat IMSA sera de retour à Sebring en novembre pour une course de 12 heures.