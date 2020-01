IMSA : quelques nouvelles livrées à Daytona…

Le Roar Before the Rolex 24 va débuter ce vendredi avec trois séances d’essais au programme. Quarante autos sont attendues pour ces trois journées de roulage.

On note un changement de livrée pour la Mazda #77 de Olivier Pla, Tristan Nunez et Oliver Jarvis. La Mercedes-AMG GT3/Riley Motorsports change elle aussi de couleur avec du orange et du bleu pour la monture de Lawson Aschenbach, Ben Keating, Gar Robinson et Felipe Fraga. La Riley-Multimatic/Rick Ware Racing de Mark Kvamme, Cody Ware, James Robinson et Jonathan Hoggard est aux couleurs Whelen. Il ne faut pas oublier que la Cadillac DPi-V.R/JDC-Miller Motorsports #5 est maintenant soutenue par Mustang Sampling, l’ancien partenaire de Action Express Racing.

Mercedes/Riley Motorsports

Riley/Rick Ware Racing