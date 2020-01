IMSA : les “doubles” travaux de Ben Keating

S’il y a un homme qui ne va pas s’ennuyer ce week-end lors des 24 Heures de Daytona, c’est bien Ben Keating ! En effet, le pilote américain sera, les 25 et 26 janvier, au volant de l’ORECA 07 #52 de PR1/Mathiasen Motorsports (avec Simon Trummer, Nick Boulle et Gabriel Aubry), qui évolue en LMP2, mais aussi de la Mercedes-AMG GT3 Evo #74 de Riley Motorsports (avec Lawson Aschenbach, Gar Robinson et Felipe Fraga) en catégorie GTD.

Le Texan, classé Bronze, a déclaré : “L’édition 2020 des 24 Heures de Daytona sera ma dixième participation. Pendant cinq de ces 10 ans, j’ai participé à cette compétition dans deux voitures différentes ( la dernière ayant eu lieu en 2017 au volant d’une Mercedes et d’une Oreca FLM09 de Starworks Motorsport, ndlr). Ce qui est passionnant pour moi cette année, c’est que je serai dans deux catégories différentes. C’est la première fois que je participe à cette épreuve avec PR1 Motorsports. J’ai rencontré Bobby pour la première fois lors du banquet de l’IMSA en octobre dernier, et tout s’est très bien passé depuis. Cela fait quelques années que je n’ai pas participé à une compétition dans une LMP2, mais j’adore ce type de voiture. Les gars de PR1 savent comment la faire fonctionner, tout a été génial lors du week-end du Roar. Des gens formidables, des coéquipiers formidables, une voiture géniale.”

Ben Keating n’a plus roulé en LMP2 depuis les 24 Heures du Mans 2017 sur une Riley Mk. 30 Gibson. “C’est bien de monter dans une voiture qui a eu une saison ou deux pour tout régler.” a-t-il déclaré à Sportscar 365. “Elle convient bien à mon style de conduite, peut-être même mieux qu’une voiture GT. J’aime utiliser l’aérodynamisme. Je vais disputer cette course avec deux voitures et j’ai trouvé, pendant le Roar, qu’il était assez difficile de passer de la LMP2 à la GT. J’ai qualifié les deux voitures et passé toute la journée précédente en GT3 parce que c’est beaucoup plus facile de revenir à plus d’adhérence et de puissance.“

Ben Keating a déjà déterminé comment il va aborder la course du point de vue de la gestion du temps, les règles de l’IMSA lui dictant dans quelle voiture il devait monter en premier. “En LMP2, le pilote Bronze doit qualifier l’auto et prendre le départ, tandis qu’en GTD, il faut soit un pilote Silver, soit un Bronze pour faire ces deux tâches. Je suis dans une position où je suis obligé de me qualifier et de débuter avec la LMP2. Nous allons voir comment cela fonctionne. Je prévois de faire deux heures de course, faire une pause de deux heures, puis de voir quand il est judicieux pour moi de monter dans une autre voiture. Je vais, pour cela, parler avec tous mes ingénieurs et les stratèges pour m’assurer que nous pouvons trouver une solution”.

Ben Keating a admis qu’il ne s’attendait pas à être le seul à tenter de rouler sur deux autos différentes. “Je suis surpris qu’il n’y ait pas plus de gens qui le font, pour être honnête. Il y a deux ans, j’ai fait LMPC et GTD. Il est vrai que dans le passé, c’était dans la même équipe – sur deux Viper ou deux Porsche ou autre. Je dois faire au moins quatre heures et demie dans chaque voiture, donc au moins neuf heures, ce qui donnera probablement neuf heures et demie ou dix heures. Je m’attends à avoir réalisé tout mon temps de conduite dans les deux autos après 18 heures de course environ. Mon travail dans l’une ou l’autre consiste simplement à rester dans le tour de tête et de ne pas commettre d’erreur. Les chiffres suggèrent que nous avons de meilleures chances en LMP2, simplement parce qu’il y a moins de concurrents. Mais quand j’étais en LMPC, il n’y avait que cinq voitures en course. Cette année-là, mon copilote s’est accroché avec une Porsche dans le premier relais et a fini dans les pneus. La voiture n’a jamais été la même par la suite et nous avons terminé cinquième sur cinq. J’ai donc l’impression que nous avons une très bonne chance, mais tout le monde peut en dire autant.”