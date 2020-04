IMSA : la manche de Detroit (29-30 mai) annulée

Les calendriers des compétitions n’en finissent pas d’évoluer. L’IMSA, après avoir décidé des changements de dates pour les manches de Mid-Ohio, de Laguna Seca et du Petit Le Mans à Road Atlanta, annonce aujourd’hui l’annulation pure et simple du Chevrolet Detroit Grand Prix qui était prévue sur le circuit de Belle-Isle, prévu les 29 et 30 mai prochains.

L’IMSA et le Promoteur de l’épreuve n’ont pu de trouver de date alternative pour le meeting. Ils espèrent cependant une nouvelle édition sur le circuit de Detroit en juin 2021.