IMSA : la liste des engagés aux 24 Heures de Daytona révélée

La première manche de l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2020 approche à grand pas. Les 24 Heures de Daytona auront lieu les 25 et 26 janvier prochains. Après le “Roar Before the 24”, début janvier, qui a permis aux équipes et pilotes de prendre leurs marques et commencer à régler les voitures, on va passer aux choses sérieuses.

L’IMSA a publié aujourd’hui la liste des 39 voitures engagées. Elles sont réparties de la façon suivante : 8 DPI, 6 LMP2, 7 GTLM et 18 GTD.

Parlons des pilotes maintenant. En DPi, aucun changement depuis le Roar. Au niveau des LMP2, la Riley M30 #2 de Rick Ware Racing ne compte plus que deux pilotes, Cody Ware et Jonathan Hoggard. Les deux autres seront annoncés ultérieurement et ce ne seront pas les mêmes qu’au Roar (James Davison et Mark Kvamme). Aucune surprise par contre, le Français Gabriel Aubry sera bien au départ de la classique floridienne sur l’ORECA 07 #52 de PR1 Mathiasen Motorsports.

Alors qu’ils n’avaient roulé qu’à deux au Roar sur la Ferrari 488 GTE #62 de Risi Competizione, James Calado et Daniel Serra sont rejoints par Alessandro Pier Guidi et Davide Rigon, soit quatre pilotes officiels de la marque italienne. Pour rappel, cette auto a signé le meilleur temps en GTLM début janvier.

En GTD, Aaron Telitz sera bien le 4e pilote de la Lexus RC-F GT3 #12 de AIM Vasser Sullivan en compagnie de Frankie Montecalvo, Shane van Gisbergen et Townsend Bell. Par contre, le suspens demeure pour l’équipage de la Lamborghini Huracan GT3 #47 de Precision Performance Motorsports où seuls Brandon Gdovic et Eric Lux sont officiellement confirmés. Par rapport à la liste du Roar, Tim Pappas est confirmé comme 4e pilote sur la Porsche 911 GT3 R #54 de Black Swan Racing. Il sera associé à Jeroen Bleekemolen, Sven Muller et Trenton Estep. Pour finir, il reste un baquet de libre sur l’Aston Martin Vantage GT3 #98 d’Aston Martin Racing, Paul Dalla Lana s’étant blessé au ski et déclaré indisponible pour ces 24 Heures de Daytona. Pedro Lamy, Ross Gunn et Mathias Lauda sont, eux, confirmés.

La liste des engagés est ICI.