IMSA, Charlotte, Libres 2 : Corvette reprend les commandes

Tommy Milner s’est montré le plus rapide de la deuxième et dernière séance d’essais avant les qualifications du Grand Prix of Charlotte Motor Speedway Roval. Le pilote Corvette Racing a réalisé son meilleur tour en 1:13.935. Il a devancé la Porsche 911 RSR-19 #911 de Fred Makowiecki de 0,168 seconde. Jesse Krohn a été le troisième plus rapide sur la BMW M8 GTE #24 de Team RLL suivi par la Chevrolet Corvette C8.R #3 de Jordan Taylor et la Porsche 911 RSR #912 de Laurens Vanthoor.

Bill Auberlen a été le plus vite en GTD grâce à un chrono de 1:19.475 réalisé par la BMW M6 GT3 #96 de Turner Motorsport. Il devance de 0,467 seconde la Mercedes-AMG GT3 Evo #74 de Lawson Aschenbach (Riley Motorsports). Les deux Lexus RC F GT3 Vasser Sullivan de l’AIM sont troisièmes et quatrièmes, la #12 étant de retour après l’accident de Michael de Quesada en Libres 1. Andy Lally a terminé dans les cinq premiers de la catégorie avec la Lamborghini Huracan GT3 Evo n°44 GRT Magnus.

Un drapeau rouge a été déployé pour l’Acura NSX GT3 Evo#22 de Marc Miller de Gradient Racing (GTD) qui s’est arrêtée en piste avec une roue desserrée.

