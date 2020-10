IMSA, Charlotte : Corvette Racing s’impose sous la pluie

La première manche IMSA sur le tracé de Charlotte Motor Speedway a été décalée d’une bonne heure le temps que la course NASCAR se termine. La météo, très pluvieuse, n’a pas arrangé les choses.

Pour ce rendez-vous, le meeting était réservé aux GTLM et GTD sur un format d’1h40. Antonio Garcia et Jordan Taylor ont offert un sixième succès de la saison à Corvette Racing. La course de la Corvette C8.R n’a pas été de tout repos puisque sous le damier, la BMW M8 GTLM de Jesse Krohn et John Edwards a concédé seulement 1.474s. Le changement de leader a eu lieu à 30 minutes du terme. Avec cette nouvelle victoire, la cinquième de la saison, le tandem de la Corvette #3 se rapproche un peu plus de la couronne. La seconde BMW de Connor De Phillippi et Bruno Spengler a terminé dans les roues de la voiture soeur.

Les trois autres GTLM n’ont pas vu le damier. Tommy Milner, sur la Corvette #4, est sorti de la piste, probablement suite à un problème de suspension. Les deux Porsche 911 RSR sont elles aussi sorties de la piste sous la pluie dès le début de course.

Du côté de la catégorie GTD, la victoire est revenue à la BMW M6 GT3/Turner Motorsport de Bill Auberlen et Robby Foley avec 1.497s d’avance sur la Porsche 911 GT3-R/Wright Motorsports de Patrick Long et Ryan Hardwick. La dernière marche du podium est revenue à l’Aston Martin Vantage GT3/The Heart of Racing de Roman De Angelis et Ian James.

