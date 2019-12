IMSA : Catsburg et Fässler confirmés chez Corvette Racing

Corvette Racing vient de confirmer l’identité des deux pilotes qui disputeront les courses de la Michelin Endurance Cup la saison prochaine en IMSA sur les Corvette C8.R.

Nick Catsburg épaulera Jordan Taylor et Antonio Garcia sur la Corvette #3, tandis que Marcel Fässler retrouvera Oliver Gavin et Tommy Milner sur la Corvette #4. La vraie nouveauté est la présence de Nick Catsburg, qui arrive de chez BMW. Le Néerlandais connaît bien la Corvette, mais dans sa version GT1. On l’a tout de même vu rouler à la Journée Test des 24 Heures du Mans chez Larbre Compétition en 2016 où ses chronos avaient été très bons.

Les six pilotes disputeront les 24 Heures de Daytona, les 12 Heures de Sebring et Petit Le Mans.