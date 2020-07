IMSA, Sebring : les brèves d’avant-course…

Le championnat IMSA va connaitre sa 3e manche de la saison le week-end prochain sur le circuit de Sebring en Floride. Avant le début du meeting, voici quelques brèves…

Dites 100… On attendait la 100e victoire de Corvette Racing en IMSA depuis plus de deux ans. La dernière remontait au Grand Prix Acura de Long Beach en avril 2018 avec le duo Oliver Gavin / Tommy Milner sur la Corvette C7.R #4 (photo de une). Lors de l’IMSA WeatherTech 240 à Daytona, Antonio Garcia et Jordan Taylor, avec la nouvelle Corvette C8.R (#3) ont permis à la marque américaine de franchir ce cap symbolique. La 101e à Sebring ?

Le championnat LMP2 commence sa saison : Le LMP2 est de retour en IMSA au Sebring International Raceway. Il s’agit de la 2e course 2020 pour cette catégorie après les 24 Heures de Daytona. Cependant Sebring marque le début de la “vraie” saison LMP2 car aucun point n’a été attribué pour le championnat WeatherTech à Daytona. Seuls les points pour la Michelin Endurance Cup comptaient et ils sont tombés dans l’escarcelle de DragonSpeed, vainqueur en janvier dernier. A Sebring, Henrik Hedman sera rejoint par Gustavo Menezes dans l’ORECA 07 #81. Cinq voitures LMP2 sont engagées ce week-end.

Pause en GTD au niveau du championnat WeatherTech : Tout comme le LMP2 aux 24 Heures de Daytona, la classe GTD verra ses propres points attribués un peu différemment. La manche de Sebring est la seule course GTD 2020 qui ne comptera pas pour le championnat WeatherTech, mais seulement pour les sept manches de la Sprint Cup WeatherTech. Après leur victoire à Daytona, Aaron Telitz et Jack Hawksworth sont en tête du classement de la Sprint Cup avec leur Lexus RC F GT3 #14 engagée par AIM Vasser Sullivan.

Felipe Nasr en voie de guérison : La veille de la manche IMSA WeatherTech 240 de Daytona, Felipe Nasr a été déclaré positif au Covid-19. Le champion DPi 2018 avait alors été remplacé par Gabby Chaves. Il est rentré à Miami et a commencé sa période de quarantaine obligatoire. Le Brésilien est toujours sur la liste des engagés pour Sebring sur la Cadillac DPi-V.R #31 de Whelen Engineering qu’il partage avec Pipo Derani. Il participera à la course seulement s’il est autorisé par son médecin. Une déclaration de Cadillac, publiée hier, indique que le Brésilien “prévoit” de revenir et qu’il suit actuellement le protocole de l’IMSA où il a besoin de deux tests négatifs pour être autorisé à participer à l’épreuve.

Mazda Motorsports dans le coup : L’été dernier, le programme Mazda DPi, avec ses deux voitures, a remporté trois victoires consécutives. Le début d’année aux 24 Heures de Daytona a été légèrement moins bon avec néanmoins une 2e et une 6e place. L’équipe, désormais dirigée par Multimatic, a signé un doublé lors de la manche sprint de Daytona (Mazda RT-24P #55 de Jonathan Bomarito et Harry Tincknell devant la #77 de Tristan Nunez et Oliver Jarvis).

Les Lexus AIM Vasser Sullivan ont le vent en poupe : La situation est presque identique pour les Lexus RC F GT #12 et #14 d’AIM Vasser Sullivan. L’équipe GTD a également terminé à la première place à Daytona 240, ce qui constitue la meilleure performance de l’équipe depuis qu’elle a rejoint le championnat WeatherTech l’année dernière. Tout comme Mazda, la marque signe un doublé grâce à Aaron Telitz, qui avait été confirmé comme pilote à plein temps sur la #14 juste une semaine auparavant, et Jack Hawksworth. Frank Montecalvo et Townsend Bell ont terminé second. Les Mazda et Lexus seront-elles aussi à leur aise à Sebring ? Le passé ne plaide pas en leur faveur, mais on était alors sur une course de 12 heures…

Deux podiums en deux course pour JDC-Miller MotorSports : Lors des deux premières courses de la Cadillac DPi #5 Mustang Sampling Cadillac, désormais sous la bannière de JDC-Miller MotorSports, le nouveau partenariat a pris un bon départ. Sébastien Bourdais et Joao Barbosa ont terminé à chaque fois sur le podium, en troisième position, lors des deux courses à Daytona. Ils chercheront à faire mieux à Sebring. Il faut rappeler que le Français et le Portugais ont gagné la dernière fois qu’ils ont couru ensemble à Sebring, c’était lors des 12 Heures 2015 avec Christian Fittipaldi.