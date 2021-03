Il y a 10 ans, la Scuderia Cameron Glickenhaus faisait rouler sa P4/C pour la première fois

Si la Glickenhaus 007 LMH est en piste en ce mois de mars 2021 à Monza et Vallelunga, le 9 mars 2011, Endurance-Info était sur la Nordschleife pour assister au baptême de la P4/C initiée par Jim Glickenhaus.

Développée conjointement par les préparateurs italiens LM Gianetti, N Technology et Pro To sur base d’une Ferrari 430, la belle italienne avait, à cette occasion, effectué ses premiers pas sur la Nordschleife. Pilotée successivement par Mika Salo, Nicola Larini et Fabrizio Giovanardi, elle accomplissait un nombre impressionnant de kilomètres sans rencontrer de problème, de quoi ravir le nombreux public présent ainsi que les aficionados du cheval cabré. Dix ans plus tard, Glickenhaus et Podium Advanced Technologies sont en route pour les 24 Heures du Mans.

