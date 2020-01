12H Bathurst : un équipage de choc pour Triple Eight Engineering

Triple Eight Engineering a annoncé son équipage pour les 12 Heures de Bathurst (31 janvier – 2 février), manche d’ouverture de l’Intercontinental GT Challenge 2020.

Le trio sera composé de Jamie Whincup, Shane van Gisbergen, Maxi Götz. Ils seront au volant de la Mercedes-AMG GT3 Evo #888. Cet équipage, évidemment engagé en Pro, a juste fière allure et il faudra obligatoirement compter sur ces trois hommes pour la victoire finale.

Pour rappel, Jamie Whincup compte sept titres en Supercars (plus quatre succès aux 1000 km de Bathurst) et Shane van Gisbergen, un. Ils ont tous les deux une bonne connaissance des 12 Heures de Bathurst puisque le van Gisbergen les a reportées sur une McLaren 650S GT3 (en 2016) et Whincup en 2017 sur une Ferrari 488 GT3. Les deux hommes étaient associés en 2019, déjà avec cette équipe, avec Craig Lowndes. Ils avaient fini 4e.

Quant à Maxi Götz, il a été sacré champion Blancpain Sprint Series en 2014. Il a fini 3e des 12 Heures de Bathurst l’an dernier (Mercedes-AMG GT3 de GruppeM Racing avec Maxi Buhk et Raffaele Marciello ).