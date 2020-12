IGTC : Team M-Sport (Bentley) dévoile ses équipages pour Kyalami

Team M-Sport a annoncé la composition des équipages des deux Bentley Continental GT3 qui disputeront la dernière manche d’Intercontinental GT Challenge 2020 à Kyalami (Afrique du Sud) dans dix jours.

Elles seront confiées aux six pilotes usine Bentley : Jules Gounon, Maxime Soulet et Jordan Pepper se partageront la première auto. Cet équipage a remporté la manche d’ouverture du championnat, les 12 Heures de Bathurst en février dernier (voir photo ci-dessous). Les trois hommes sont toujours en lice pour le titre. La seconde GT3 britannique sera aux mains d’Alex Buncombe, Seb Morris et Oliver Jarvis.

A noter que les deux Bentley Continental GT3 auront une livrée spéciale pour célébrer le partenariat avec l’équipementier Sparco. On y trouvera aussi le drapeau de l’Afrique du Sud sur les portières des voitures.

La course de Kyalami se déroulera sur 9 heures.