IGTC : l’IndyCar à Indianapolis la veille des GT3

Stéphane Ratel a plus d’un tour dans son sac. Alors que tout le monde pensait que les 8 Heures d’Indianapolis seraient bien esseulées début octobre dans cette immense enceinte, SRO Motorsports Group confirme la présence de l’IndyCar le même week-end (3/4 octobre). Le Harvest Grand Prix se déroulera le samedi après-midi sur le tracé routier d’Indianapolis.

L’événement IndyCar rend hommage au Harvest Classic qui s’est tenu en 1916, soit le tout premier meeting disputé sur le Indianapolis Motor Speedway (IMS).

Les équipes GT3 qui disputent l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli seront rejoints par celles du GT World Challenge America Powered by AWS qui auront un classement après 3 heures mais qui pourront rouler les 5 heures supplémentaires. Indianapolis marquera la finale GT World Challenge America. Trois autres séries seront sur place le même week-end : Pirelli GT4 America, TC America, GT Sports Club America.

Stephane Ratel, fondateur et PDG de SRO Motorsports Group: « Partager les débuts de l’Intercontinental GT Challenge à Indianapolis avec l’une des plus grandes catégories sportives américaines est un véritable privilège pour tout le monde chez SRO. L’IndyCar, avec sa pléiade de pilotes et d’équipes de classe mondiale, ne nécessite aucune introduction. La série complète également un week-end à succès au Brickyard mettant en vedette le meilleur des GT, des voitures de tourisme et des monoplaces.

“En effet, nous sommes également ravis d’inclure les équipes et les pilotes du GT World Challenge America aux 8 Heures d’Indianapolis, dont beaucoup peuvent concourir simultanément pour les honneurs du championnat national et général, ainsi que pour les points des constructeurs de l’Intercontinental GT Challenge.”