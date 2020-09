IGTC : l’équipe GruppeM Racing absente à Indianapolis et Spa

GruppeM Racing va réduire son programme Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli 2020 en raison des difficultés de déplacement liées à la pandémie de coronavirus.

L’équipe, sous pavillon hongkongais mais en grande partie basée en Allemagne, avait prévu d’engager sa Mercedes-AMG GT3 Evo pour toute la saison avec Felipe Fraga et les pilotes d’usine Maxi Buhk et Raffaele Marciello. L’écurie avait d’ailleurs terminé sixième lors des 12 Heures de Bathurst en février.

Cependant, la structure s’est retirée des 8 Heures d’Indianapolis et ne disputera pas non plus les 24 Heures de Spa. De plus, elle ne prévoit pas de course supplémentaire cette année, selon le directeur de l’équipe, Alex Zoechling. “En tant que GruppeM, nous allons maintenant observer ce qui se passera pour 2021 avec l’IGTC et aussi s’il y a un DTM avec des voitures GT3.”