IGTC, Kyalami : 12 GT3 en piste pour la finale

La liste des engagés des 9 Heures de Kyalami fait état de 12 GT3. Le meeting sud-africain fait office de finale de l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. Cinq marques en découdront : Audi, BMW, Bentley, Honda, Porsche. On note l’absence de Mercedes et Lamborghini. En dépit d’un nombre d’engagés peu important, il convient de signaler le niveau des équipes et pilotes inscrits.

Parmi les nouveautés, Lechner Racing alignera une Porsche 911 GT3 R en Pro-Am pour Saul Hack, Andre Bezuidenhout et Dylan Pereira. Après Frikadelli Racing Team en 2019, c’est au tour de Dinamic Motorsport de sortir des frontières européennes avec une Porsche partagée par Earl Bamber, Laurens Vanthoor et Kévin Estre. Aucune surprise à attendre dans les autres équipages qui étaient déjà annoncés, aussi bien chez Bentley Team M-Sport que Audi Sport Team WRT, Audi Sport Team Car Collection et Walkenhorst Motorsport.

Car Collection fera rouler une Audi R8 LMS en Silver pour Dennis Marschall, Martin Lechman et Milan Dontje.

La liste des engagés est ici

Porsche arrive aux commandes du championnat avec 79 points contre 46 à Audi et 43 à BMW.

Championnat Pilotes :

31pts – Earl Bamber / Laurens Vanthoor – Porsche

30pts – Matt Campbell / Mathieu Jaminet / Patrick Pilet – Porsche

28pts – Jules Gounon / Jordan Pepper / Maxime Soulet – Bentley

25pts – Nick Catsburg / Augusto Farfus – BMW

22pts – Markus Winkelhock – Audi

19pts – Mario Farnbacher / Renger van der Zande – Honda

18pts – David Pittard / Martin Tomczyk / Nick Yelloly – BMW

18pts – Frederic Vervisch – Audi

18pts – Mattia Drudi / Patric Niederhauser