IGTC : Earl Bamber Motorsport ne sera pas aux 24 Heures de Spa…

Earl Bamber Motorsport a annoncé son retrait des Total 24 Heures de Spa. Pire, son programme Intercontinental GT Challenge est suspendu en raison des restrictions de voyage dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

L’équipe basée en Malaisie, qui a une inscription à l’IGTC pour toute la saison avec une Porsche 911 GT3 R, avait prévu d’aligner deux voitures à Spa selon le co-directeur de l’équipe Will Bamber. Cependant, il a expliqué que les deux engagements sont devenus impossibles en raison des restrictions de voyage de divers pays de la région Asie-Pacifique, ce qui a eu un impact sur les pilotes et l’équipe.

“Nous avions deux voitures alignées pour Spa dans le cadre de notre inscription à la saison complète de l’IGTC”, a déclaré Will Bamber à Sportscar365. “Une deuxième voiture était arrivée grâce à des contacts personnels en Asie. Nous avions un accord pour cette voiture, mais ça a été annulé il y a environ un mois. Beaucoup de pilots étaient basés à Hong Kong, ce qui était difficile. Malheureusement, étant donné les restrictions actuelles, en particulier l’Australie qui devient très strict, certaines personnes clés de notre équipe ne pouvaient pas voyager. Ils auraient probablement pu venir, mais ils auraient dû être mis en quarantaine pendant deux semaines, et potentiellement beaucoup plus longtemps. C’est sacrément difficile de leur dire de prendre quatre ou six semaines de congé pour une course alors qu’ils peuvent avoir deux ou trois épreuves en Australie. Malheureusement, nous avons dû prendre la décision de nous retirer pour cette année en raison de la situation. Nous avions tout confirmé et sécurisé, mais partir de l’endroit où nous sommes situés n’est tout simplement pas possible”.

Will Bamber a déclaré que l’équipe avait au préalable retiré l’inscription de sa voiture des 8 Heures d’ Indianapolis peu après que l’épreuve Spa ait été reportée fin octobre, expliquant qu’ils avaient choisi de donner la priorité à Spa en raison de la hausse des coûts du fret aérien. Cependant, les restrictions de voyage devenant plus dures ont maintenant mis en attente l’ensemble du programme IGTC d’Earl Bamber Motorsport, bien qu’il reste une chance pour que l’équipe puisse encore disputer les 9 Heures de Kyalami, qui clôturera la saison, avec une seule voiture en Pro-Am.

“Nous avons un pilote signé pour Kyalami et nous y travaillons encore“, a confirmé Will Bamber. “Dès que j’ai parlé avec le principal client qui voulait faire Spa, la discussion a été : “OK, changez le simulateur pour Kyalami, commencez à vous entraîner là-bas et finalisons le budget pour l’année prochaine”. C’est étrange de devoir reporter ou annuler toutes ces choses. Nous avons la chance d’avoir eu de bons conseils et d’avoir mis de l’ordre dans certains domaines pour couvrir les frais généraux afin de nous assurer que nous serons là pendant très longtemps et que nous ne serons pas trop affectés par ce problème. Mais c’est très difficile le sport automobile international en ce moment.”

EBM avait aussi prévu d’aligner plusieurs Porsche en GT World Challenge Asia qui n’a pas encore annoncé de calendrier révisé pour la saison 2020.

Bien que l’équipe ne participe pas à la course belge, le frère de Will, Earl Bamber, a admis qu’il espérait toujours décrocher un volant aux 24 Heures de Spa. Cette course se disputant les 24 et 25 octobre n’entre pas en conflit avec le championnat IMSA WeatherTech qui reste l’objectif principal du pilote d’usine Porsche cette année. Le champion en titre GTLM a déclaré que cela a été un “défi logistique énorme” de déterminer ce qui sera possible de faire plus tard dans l’année.

“Cela a été très, très dur”, a déclaré Earl Bamber. “Pour moi, le principal objectif a été de me rendre aux États-Unis et d’essayer de gagner le championnat. Avec tout ce qui se passe, il faut que ce soit fait en toute sécurité afin que je puisse revenir pour les courses de l’IMSA. Il est évident que je ne peux pas faire les 24 Heures du Nürburgring cette année avec la date de Mid-Ohio. J’espère vraiment pourvoir disputer les 24 Heures de Spa. Ce serait bien de pouvoir y retourner, alors je croise les doigts pour que ça marche.”