IDEC Sport partenaire de Raphaël Beaugillet

On connaît IDEC Sport sur les circuits et sur l’eau. La structure se lance un nouveau défi : le cyclisme ! A quelques mois des Jeux Paralympiques de Tokyo, IDEC Sport accompagne Raphaël Beaugillet dans sa quête de titre olympique.

Après Marie-Amélie Le Fur (athlétisme), IDEC Sport va maintenant épauler Raphaël Beaugillet, malvoyant. “Je suis très heureux de rejoindre IDEC SPORT et de représenter les valeurs du Groupe”, se réjouit le cycliste. “C’est une fierté de défendre ces couleurs aux côtés de Marie Amelie Le Fur et nous ferons tout pour représenter au mieux IDEC SPORT aux jeux paralympiques de Tokyo et pour aller chercher la plus belle des médailles.”

Pour son défi paralympique, Raphaël Beaugillet sera accompagné par François Pervis. Le pistard-sprinteur de 36 ans mettra un terme à sa carrière à l’issue des Jeux Paralympiques de Tokyo.

Une cécité tardive

Raphaël Beaugillet n’est pas né avec son handicap. C’est à 20 ans que sa vision commence à lui faire défaut à cause d’une maladie génétique dégénérative alors qu’il se consacre à une carrière dans le bâtiment. Raphaël ne perd pas totalement la vue mais elle se brouille. Il vit dans un brouillard permanent, comme il le dit lui-même. Devenu malvoyant, toute sa vie est perturbée et ses activités s’arrêtent d’un coup.

Pédaler pour avancer

Il aura fallu quatre ans d’adaptation pour que Raphaël Beaugillet fasse sa transition et accepte son handicap. Sportif de nature, Raphaël se reconstruit autour du vélo. Au début, ce n’est pas un objectif premier, mais à 25 ans il décide de s’investir dans cette nouvelle passion. Après avoir partagé son temps entre le VTT et le cyclisme sur route, c’est sur la piste qu’il se spécialise en 2018.

La tête dans le guidon pour les J.O.

Après ses débuts sur piste, Raphaël Beaugillet intègre rapidement l’équipe de France handisport. Fin 2019, la fédération l’associe au très expérimenté François Pervis, septuple champion du monde de cyclisme sur piste. Le tandem fonctionne bien entre l’athlète handisport et son pilote. Pour eux, l’annulation des jeux en 2020 n’a pas été insurmontable puisqu’ils ont pu approfondir leur connaissance de l’autre et il est vrai qu’il faut être en phase pour faire du tandem sur piste. Le binôme s’attaque maintenant à l’épreuve du « kilomètre » aux Jeux Olympiques. Après un départ arrêté, il faut boucler 4 tours de vélodrome le plus rapidement possible.

Le tandem réalise les minima pour les Jeux

Le duo Beaugillet/Pervis vient de remporter trois catégories aux championnats de France 2021, les 13 et 14 février, à Saint-Quentin-en-Yvelines : La poursuite, le 200m et le kilomètre. Si les deux premières épreuves n’existent pas aux J.O. , les deux cyclistes viennent de réaliser un chrono en 1min 1sec et 2 centièmes sur le kilomètre, soit une demi-seconde plus vite que les minima pour participer à l’édition de Tokyo. Raphaël Beaugillet s’entraîne actuellement tous les jours et effectue un stage par mois avec un seul objectif : briller pendant une minute le jour J et décrocher une médaille olympique.