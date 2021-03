IDEC Sport dévoile sa livrée 2021

On avait déjà pu avoir un aperçu des nouvelles couleurs de l’ORECA 07 #28 d’IDEC Sport cette saison en vidéo (ICI), on peut désormais vous montrer les premières photos de la voiture.

Pour rappel, le champion ELMS 2019 alignera un équipage à classer parmi les grands favoris avec Paul-Loup Chatin, Paul Lafargue et l’ancien pilote officiel Porsche, Patrick Pilet.

Après sa victoire en LMP2 aux 24 Heures de Daytona en janvier dernier, Paul-Loup Chatin nous avait confié les ambitions de l’équipe : “Le but et l’envie sont de redresser la barre par rapport à la saison ELMS 2020 qui a été compliquée après notre titre 2019. Nous voulons à nouveau nous battre aux avant-postes cette année. C’est notre objectif sans oublier que nous visons aussi le meilleur résultat possible aux 24 Heures du Mans.” Les objectifs sont clairement définis, premier élément de réponse le 18 avril lors de la première manche à Barcelone…