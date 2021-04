HubAuto Racing passe en GTE-Pro au Mans

La catégorie GTE-Pro aura une auto supplémentaire aux 24 Heures du Mans en août prochain. HubAuto Racing, qui passe de la Ferrari 488 GTE à la Porsche 911 RSR cette année, a fait une demande pour passer de GTE-Am à GTE-Pro.

« Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles nous voulions agir ainsi », a déclaré Morris Chen, patron de l’équipe. « Nous avons eu différentes discussions avec nos principaux partenaires, et nous recevrons un soutien supplémentaire en raison de ce passage en GTE-Pro. »

L’écurie basée à Taiwan conservera son dossard #72. « L’année dernière, nos sponsors ont vu notre capacité à être une équipe de premier plan lors de notre toute première sortie aux 24 Heures du Mans », poursuit Morris Chen. « Le passage en GTE-Pro est une étape importante pour la direction stratégique de notre équipe et confirme que nos sponsors ont une grande confiance dans l’avenir de notre équipe. Il s’agit de la dernière réalisaton pour la croissance de HubAuto Racing et nous sommes reconnaissants à l’ACO d’avoir permis ce changement. »

HubAuto Racing dévoilera son équipage ultérieurement : « Nous nous attendons à avoir une composition de pilotes solide et compétitive. Nous confirmerons nos trois pilotes sous peu. Nous sommes impatients d’annoncer l’équipage dans les prochaines semaines. »

On aura donc quatre Porsche 911 RSR dans la classe GT-Pro au Mans. « Nous sommes ravis de pouvoir affronter les meilleures équipes et pilotes GTE-Pro d’Europe et des Etats-Unis, dont la plupart sont soutenues par l’usine », explique Morris Chen. « Nous savons que nous avons un grand défi à relever, mais comme toujours, nous sommes impatients de relever ce défi. »