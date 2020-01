HTP Winward Motorsport face à un programme colossal

Ce week-end, on a pu voir la Mercedes-AMG GT3 de la nouvelle entité HTP Winward Motorsport disputer les 24 Heures de Dubai. Cette #84 était pilotée par Al Faisal Al Zubair, Maximilian Götz, Maximilian Buhk et Christopher Bruck. Malheureusement la perte d’une roue et une course réduite à 7 heures ont empêché tout bon résultat.

Pour rappel, Bryce et Russel Ward ont racheté la légendaire équipe allemande HTP à Norbert Brückner, ce qui a donné lieu à un nouveau nom d’équipe et à un nouveau management dirigé par Russel Ward et Christian Hohenadel, ancien champion FIA GT3. Le programme d’expansion verra l’équipe basée au Texas fusionner avec les opérations globales de HTP, avec un total de neuf voitures Mercedes-AMG GT3 ou GT4 désormais en possession du groupe. (In English)

On a appris que l’on verra ces autos dans les mois à venir. En effet, HTP Winward Motorsport va disputer plus de 50 courses avec ses Mercedes-AMG GT3 et GT4 dans le monde entier cette année. Cela comprendra des programmes en ADAC GT Masters, GT World Challenge America, IMSA Michelin Pilot Challenge ainsi qu’un retour aux 24 Heures du Nürburgring.

En Europe, plus particulièrement, l’équipe alignera des Mercedes dans cinq championnats différents selon Christian Hohenadel. Un programme de deux voitures pour les GT Masters, ainsi que des courses NLS (anciennement VLN) dans le cadre d’un programme soutenu par l’usine aux 24 Heures du Nürburgring sont confirmés, tandis que l’équipe est en train de planifier une présence en GT World Challenge Europe ainsi que dans des courses sélectionnées en 24H Series (dont les 24 Heures de Dubai étaient la première manche). Un engagement en l’ADAC GT4 Allemagne, qui a été lancée cette année, est également prévu avec une seule voiture Mercedes GT4.

Bryce Ward, quant à lui, a confirmé que les plans de l’équipe sont d’être présent sur la grille de départ du Championnat IMSA WeatherTech Sportscar Championship en 2021 avec une Mercedes-AMG GT3 Evo aux 24 Heures de Daytona.