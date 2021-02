Horag partenaire officiel de Ligier

Ligier Automotive continue de s’étendre en s’associant à la société Horag Hotz Racing AG pour promouvoir et représenter la marque, sur le territoire suisse notamment. Équipe Ligier depuis de nombreuses années, Horag aura à charge de commercialiser les voitures de course de la marque sur son territoire et de fournir une assistance technique ainsi qu’un service de pièces détachées. Horag devient partenaire officiel Ligier.

Avec ses différents produits, aussi bien la JS2 R que la JS P4, Ligier Automotive veut explorer de nouveaux territoires.

Lancée en 1971 par Markus Hotz, la société Horag est maintenant dirigée par Benjamin et David, les deux fils du fondateur. En 2009, Horag a fait rouler une Ligier JS51 équipée d’un moteur Honda. Aujourd’hui, Horag possède plusieurs Ligier jusqu’à la JS P3.

Horag va proposer des journées de roulage pour faire découvrir les produits Ligier. Un rendez-vous est déjà pris à Grobnik (Croatie) les 3 et 4 novembre. Il n’est pas exclu de voir Horag en compétition en Ligier.