GTWC Europe : une art car en vue chez Boutsen Ginion Racing à Spa

La BMW M6 GT3 du Boutsen Ginion Racing ne devrait pas passer inaperçue en octobre prochain aux Total 24 Heures de Spa. Une livrée art car est à prévoir si on en croit le teasing de l’écurie belge. Karim Ojjeh, Gilles Vannelet et Nick Yelloly étaient en piste à Imola pour l’ouverture de la saison GT World Challenge Europe Powered by AWS. Benjamin Lessennes est attendu comme quatrième pilote dans les Ardennes belges.