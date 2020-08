GTWC Europe : une 2e Porsche pour ROWE Racing au Nürburgring

ROWE Racing alignera une seconde Porsche 911 GT3-R dans une semaine en GT World Challenge Europe Powered by AWS sur le Nürburgring. L’équipage sera composé de Simona De Silvestro, Timo Bernhard et Jeroen Bleekemolen. La course aura un format de 6 heures.

Hans-Peter Naundorf, patron de l’équipe, attend beaucoup de ce nouveau trio : “La présence de la deuxième Porsche 911 GT3-R est un excellent ajout pour notre course à domicile en GT World Challenge Europe Endurance Cup au Nürburgring. C’est une occasion unique pour nous de voir Timo Bernhard dans l’une de nos voitures. Nous sommes en contact depuis près de 20 ans, ne serait-ce que pour une raison autre que notre proximité physique ici en Sarre. Cependant, Timo a toujours été lié à d’autres fabricants ou équipes jusqu’à présent. Je suis ravi que nous ayons réussi à constituer cet ensemble remarquable. Je suis également très enthousiasmé par la présence de Simona De Silvestro, qui a conduit dans tant de catégories différentes tout au long de sa carrière et qui a attiré l’attention à de nombreuses occasions. Nous sommes très heureux qu’elle soit la première femme à s’aligner dans une voiture GT3 pour ROWE Racing. Le fait que les femmes n’aient pas besoin de se cacher derrière leurs homologues masculins en sport automobile est quelque chose que j’ai vécu en personne avec la collaboration fructueuse avec Susie Wolff lors de mon passage en DTM.”

L’autre Porsche 911 GT3-R/ROWE Racing sera à nouveau confiée à Julien Andlauer, Dirk Werner et Klaus Bachler.