GTWC Europe (Sprint) : tout va se jouer à Barcelone

S’il reste encore deux meetings GT World Challenge Europe Powered by AWS dans son format Endurance (Spa, Paul Ricard), on connaîtra Dimanche les champions 2020 de la série Sprint. Le circuit de Barcelone accueillera la finale avec trois courses d’une heure au programme. La première des trois courses se déroulera le samedi en fin de journée, les deux suivantes le dimanche. Le Lamborghini Super Trofeo, le TCR Europe et la Formule Renault Eurocup seront en soutien du championnat GT3.

Vingt-deux GT3 sont attendues en Catalogne : 10 Pro, 8 Silver, 4 Pro-Am. Les équipages habituels du championnat sont conservés sachant qu’on ne connaît pas encore le coéquipier de Robin Rogalski sur la Mercedes-AMG GT3/TokSport WRT #6.

Avant le dernier rendez-vous, le Belgian Audi Club Team WRT mène le championnat Sprint avec 77 points, soit 6 de plus que Saintéloc Racing. Emil Frey Racing (59), Haupt Racing Team (56) et AKKA-ASP (54,5) devront briller dès la course 1 et espérer un faux pas des deux équipes Audi. Tout reste à faire au championnat Pilotes. Dries Vanthoor et Charles Weerts, qui comptent deux victoires, font la course en tête avec 60,5 points. Absents à Zandvoort lors du rendez-vous précédent, Maro Engel et Luca Stolz conservent toutes leurs chances avec un handicap de 6,5 points à remonter. Ryuichiro Tomita et Kelvin van der Linde totalisent 48 points, Timur Boguslavskiy 47,5, Arthur Rougier et Christophe Haase 46,5.

Du côté de la Silver Cup, Simon Gachet et Steven Palette sont solides leaders avec 81,5 points, contre 62 à Axcil Jefferies et Ezequiel Perez Companc et 59 à Hamza et Jusuf Owega. Saintéloc Racing mène assez nettement le championnat Equipes avec 81,5 points. Le Belgian Audi Club Team WRT compte 63,5 points, Madpanda Motorsport 62 et CMR 49.

En Am, Sky Tempesta Racing est proche du titre. Avec 114 points, la strcuture italienne devance AF Corse (79,5) et SPS automotive-performance (75). Eddie Cheever et Chris Froggatt sont nettement aux commandes du championnat Pilotes avec un total de 104 points. Louis Machiels et Andrea Bertolini ont un handicap de 29 points à combler.

La liste des engagés est ici

Le timing du meeting est ici