GTWC Europe : ROWE Racing en essais avec Andlauer et Werner

Absent des essais officiels GT World Challenge Europe Powered by AWS du Paul Ricard en mars dernier, ROWE Racing sera bien présent dans le championnat Endurance avec une seule Porsche 911 GT3-R et non plus deux comme en 2019.

Le team allemand dirigé par Hans-Peter Naundorf a repris le chemin des circuits avec une séance d’essais organisée aujourd’hui au Nürburgring. Julien Andlauer et Dirk Werner se partagent le volant de la Porsche. Les deux pilotes devraient être rejoints par Klaus Bachler sur les différentes manches du championnat Endurance.