GTWC Europe, Nürburgring : GPX Racing en pole !

Une fois de plus, GPX Racing a brillé en GT World Challenge Europe Powered by AWS. Romain Dumas, Thomas Preining et Dennis Olsen s’élanceront depuis la pole pour la course de 6 heures sur le Nürburgring.

Avec un chrono moyen de 1.54.603, le trio de la #40 a devancé de 0.105s une autre Porsche, celle de Dinamic Motorsport partagée par Cairoli/Engelhart/Müller.

La deuxième ligne sera partagée par la Lamborghini Huracan GT3/Emil Frey Racing de Perera/Altoè/Costa et l’Audi R8 LMS GT3/Attempto Racing de Drudi/Vervisch/Schramm. Huitième place pour la meilleure des Mercedes-AMG GT3, celle de Haupt Racing pilotée par Engel/Abril/Stolz.

La pole en Silver est revenue à la Lamborghini Huracan GT3/Barwell Motorsport #78. Du côté du Pro-Am, la pole est pour la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team de Pla/Drouet/Barthez.

La séance a été interrompue par un drapeau rouge à quelques minutes du terme suite à une sortie de piste de la Porsche/ROWE de Klaus Bachler.