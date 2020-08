GTWC Europe, Misano : Lexus et Mercedes en pole

Lexus (Tech 1 Racing) et Mercedes (AKKA-ASP Team) partiront en première ligne de la course 1 du meeting GT World Challenge Europe Powered by AWS de Misano.

La Q1 est revenue à la Lexus RC F GT3/Tech 1 Racing de Thomas Neubauer en 1.32.124. Le Français a fait parler la poudre pour offrir la toute première pole à la Lexus en GT World Challenge Europe. L’équipage qu’il partage avec Aurélien Panis décroche par la même occasion la pole en Silver Cup. Pour ses débuts en GT3 avec Bentley, CMR peut être satisfait du deuxième chrono de Jules Gounon sur la Continental GT3 #107 qui a concédé 35 millièmes.

Jim Pla (Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team) et Charles Weerts (Audi/WRT) partiront depuis la deuxième ligne. Beau 5e temps de Ryuichiro Tomita sur une autre Audi/WRT.

Raffaele Marciello a remis les pendules à l’heure en Q2 avec la pole pour le pilote italien, sa troisième en trois ans. Le pilote de la Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP #88 a tourné en 1.31.841. Sur une Audi/WRT, Kelvin van der Linde a terminé à 0.151s. Maro Engel (Mercedes/HRT) et Albert Costa (Lamborghini/Emil Frey Racing) s’élanceront depuis la deuxième ligne. Nelson Panciatici a pris le 8e temps sur la Bentley/CMR #107, tout juste devant Simon Gachet sur une des deux Audi/Saintéloc Racing.

Les chronos sont ici et là

Le départ de la course 1 sera donné à 19h15…