GTWC Europe, Misano (C1) : doublé des Audi/WRT !

Le Belgian Audi Club Team WRT est clairement l’équipe en forme de ce début de saison GT World Challenge Europe Powered by AWS. Après un premier succès en Endurance il y a deux semaines à Imola, l’écurie belge dirigée par Vincent Vosse a récidivé, toujours en Italie, cette fois à Misano en Sprint lors de la première des trois courses.

Dries Vanthoor et Charles Weerts se sont imposés sur le même circuit où ils avaient ouvert leur compteur en 2019. Le tandem belge de l’Audi R8 LMS GT3 a réalisé la course parfaite avec un très beau dépassement en fin de course de Dries Vanthoor sur la Bentley/CMR de Nelson Panciatici qui a été fair-play. WRT s’est même offert le doublé puisque Kelvin van der Linde associé au très bon Ryuichiro Tomita ont pris la 2e place à 0.871s. La dernière marche du podium est revenue à la Bentley Continental GT3/CMR de Jules Gounon, auteur d’un magnifique relais, et Nelson Panciatici qui signe son retour en GT3 par un podium.

Sans une neutralisation (sortie de la Mercedes-AMG GT3/AKKA de Hites poussée par une Audi/Attempto) en fin de course qui a regroupé tout le monde, la Bentley aurait peut-être pu l’emporter même si Dries Vanthoor revenait à grandes enjambées.

Partie de la 9e place, la Mercedes-AMG GT3/HRT de Maro Engel et Luca Stolz a terminé au 4e rang devant l’Audi R8 LMS GT3/Saintéloc Racing d’Arthur Rougier et Christopher Haase. Les deux Audi/Attempto Racing ont terminé 6e et 7e.

Le team stéphanois de Sébastien Chétail et Fred Thalamy s’est imposé en Silver Cup grâce à l’Audi de Simon Gachet et Steven Palette. Les deux français ont fait une course solide en prenant la 10e place. La victoire en Pro-Am est revenue à la Ferrari 488 GT3/Tempesta Racing de Froggatt/Cheever.

La Lexus RC F GT3/Tech 1 Racing de Thomas Neubauer et Aurélien Panis, qui s’est élancée depuis la pole a dominé la première partie de course mais après le changement de pilote, la Lexus est rentrée à son stand au ralenti.

Il reste la Q3 qui se tiendra dimanche matin avant les deux courses dominicales.

Le classement de la course est ici