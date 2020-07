GTWC Europe : les équipages WRT constitués

WRT affiche clairement ses ambitions pour la saison à venir. En plus des trois Audi RS 5 DTM qui rouleront dans le championnat allemand, le team de Vincent Vosse sera très actif en GT World Challenge Europe Powered by AWS avec trois Audi R8 LMS GT3 en Endurance et trois en Sprint. En parallèle, deux Audi seront engagées en ADAC GT Masters.

De nouvelles têtes arrivent au sein de l’écurie belge cette saison.

GT World Challenge Europe – Endurance

#31 Mirko Bortolotti (IT) – Rolf Ineichen (CH) – Kelvin van der Linde (ZA) Pro

#32 Christopher Mies (DE) – Dries Vanthoor (BE) – Charles Weerts (BE) Pro

#33 Rik Breukers (NL) – Benjamin Goethe (DE) – Stuart Hall (GB) Silver



GT World Challenge Europe – Sprint

#31 Ryuichiro Tomita (JP) – Kelvin van der Linde (ZA) Pro

#32 Dries Vanthoor (BE) – Charles Weerts (BE) Pro

#33 Hamza Owega (DE) – Jusuf Owega (DE) Silver

ADAC GT Masters

#30 Mirko Bortolotti (IT) – Rolf Ineichen (CH)

#32 Dries Vanthoor (BE) – Charles Weerts (BE)