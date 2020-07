GTWC Europe : les équipages Saintéloc Racing commencent à se dévoiler

Comme les années passées, Saintéloc Racing fera à nouveau partie des équipes à surveiller cette saison en GT World Challenge Europe Powered by AWS. Les différents équipages doivent être finalisés sous peu mais on a déjà une première idée des pilotes du team de Sébastien Chétail dirigé par Fred Thalamy.

Deux Audi R8 LMS GT3 rouleront en Sprint. Le premier équipage regroupera Christopher Haase et Arthur Rougier. Si le premier est un habitué du team stéphanois, le second va découvrir un nouvel environnement. Après une saison en GT4 chez CD Sport, le Limougeaud passe à l’étape supérieure. Le jeune pilote connaît bien l’Audi R8 LMS GT3, mais le modèle virtuel. Il a pris part aux courses SRO ESports GT Series durant la période sans compétition.

Le second équipage Sprint sera annoncé sous peu mais il y a fort à parier qu’il joue lui aussi les premiers rôles.

Pour la partie Endurance, deux Audi seront de la partie. On retrouvera les deux fidèles Markus Winkelhock et Christopher Haase avec un troisième pilote qui reste à être annoncé. La seconde R8 LMS GT3 sera alignée en Pro-Am ou Am. Michael Blanchemain, Pierre-Yves Paque, Christian Kelders et Daniel Desbruères font partie des pilotes qui piloteront l’Audi au cours de la saison.

Saintéloc Racing aura une nouvelle fois une Audi soutenue par Audi Sport aux Total 24 Heures de Spa, trois ans après sa victoire dans les Ardennes belges.

Les deux manches Creventic d’Abu Dhabi et Dubai en janvier 2021 figurent sur l’agenda de Saintéloc Racing.