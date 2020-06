GTWC Europe : les équipages Orange 1 FFF Racing Team bouclés

L’année 2019 a été celle de Orange 1 FFF Racing en Blancpain GT Series avec la bagatelle de sept titres, dont les couronnes très prisées Equipes et Pilotes grâce à Andrea Caldarelli et Marco Mapelli.

Pour trouver FFF Racing Team, il faut aller à quelques mètres de l’usine Lamborghini. Pourtant, le team managée par Giorgio Ferro roule sous pavillon chinois puisque Fu Songyang en est le propriétaire. 2020 marque une nouvelle année de collaboration avec Lamborghini Squadra Corse avec deux programmes majeurs. Le GT World Challenge Europe Powered by AWS et l’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli sont au menu.

Orange 1 FFF Racing Team a débuté sa saison 2020 par les 12 Heures de Bathurst mais la campagne australienne n’a pas permis de s’offrir un podium. Andrea Caldarelli, Marco Mapelli et Dennis Lind n’ont pas vu le damier.

C’est maintenant le GT World Challenge Europe qui attend Orange 1 FFF Racing Team avec trois Lamborghini Huracan GT3. Contrairement à l’année passée, seule la série Endurance est au programme.

Andrea Caldarelli, Marco Mapelli et Dennis Lind se partageront le volant d’une des Huracan GT3. Le trio évoluera bien entendu dans la classe Pro.

Hiroshi Hamaguchi et Phil Keen, champions Pro-Am 2019 en Sprint, seront à nouveau associés pour aller chercher la couronne Endurance à deux.

La troisième Lamborghini Huracan roulera en Silver Cup. Taylor Proto poursuit l’aventure avec deux nouveaux coéquipiers qui arrivent des formules de promotion Porsche. Florian Latorre et Baptiste Moulin délaissent la Porsche 911 GT3 Cup pour la Lamborghini.

Compte tenu de la crise sanitaire en Italie, Orange 1 FFF Racing Team n’était pas présent aux essais officiels GT World Challenge Europe en mars dernier au Paul Ricard. Les Lamborghini ont pris la piste récemment dans le Var mais aussi à Imola, lieu du premier rendez-vous Endurance le 26 juillet.