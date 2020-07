GTWC Europe : deux Ferrari 488 GT3 en Pro, Sirotkin chez SMP Racing

On craignait de ne voir aucune Ferrari 488 GT3 en GT World Challenge Europe Powered by AWS dans la classe Pro mais elles seront finalement deux au départ des manches Endurance et on ne s’en plaindra pas.

AF Corse fera rouler les deux Ferrari, dont une sous l’entité SMP Racing comme par le passé.

Nicklas Nielsen, Alessandro Pier Guidi et James Calado se partageront le volant de la Ferrari 488 GT3 #51. On retrouvera Davide Rigon, Miguel Molina et Sergey Sirotkin sur la #72 aux couleurs SMP Racing.

Plusieurs Ferrari 488 GT3 rouleront en Pro-Am dans les deux séries Sprint et Endurance. Andrea Bertolini et Louis Machiels rouleront en Sprint chez AF Corse, avec Niek Hommerson en renfort sur les courses d’endurance. Eddie Cheever III et Chris Froggatt en feront de même sous les couleurs Tempesta Racing. Jonathan Hui fera office de troisième pilote en Endurance. Daniel Keilwitz, Rino Mastronardi et Pierre Ehret rouleront pour le compte de Rinaldi Racing.