GTWC Europe : Alex Fontana chez AKKA-ASP Team

AKKA-ASP Team remanie l’équipage Silver de sa Mercedes-AMG GT3 pour le GT World Challenge Europe Powered by AWS qui débute ce week-end à Imola. Lucas Hites et Lucas Légeret seront finalement épaulés par Alex Fontana et non plus Arno Santamato.

Alex Fontana a déjà piloté pour le compte du team de Jérôme Policand en 2017 où il partageait son baquet avec Ludovic Badey et Daniele Perfetti.

Deux autres Mercedes-AMG GT3 seront alignées par AKKA-ASP Team à Imola. Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy et Felipe Fraga seront au volant de la #88. On retrouvera en Pro-Am Jean-Luc Beaubelique, Jim Pla et Fabien Barthez sur la #87.