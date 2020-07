GTWC Europe : 23 GT3 à Misano pour l’ouverture du Sprint

Deux semaines après le championnat Endurance, c’est maintenant le GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint 2020 qui va prendre son envol dans une semaine à Misano (7/9 août).

La liste des engagés compte 23 GT3. Les six marques représentées sont : Audi, Ferrari, Bentley, Lamborghini, Mercedes, Lexus. Dix GT3 sont engagées en Pro, huit en Silver Cup et cinq en Pro-Am.

On suivra avec attention les débuts de TokSport WRT qui alignera deux Mercedes-AMG GT3 en Silver Cup. Oscar Tunjo et Juuso Puhakka en découdront sur une auto, la seconde étant pour Kris Heidorn et Robin Rogalski. AKKA-ASP Team et Haupt Racing Team seront à surveiller de près pour la victoire au général.

Dans le camp Audi, Saintéloc Racing a de sérieux atouts. Winkelhock/Haase, deux des vainqueurs des Total 24 Heures de Spa 2017 pour le compte de l’écurie stéphanoise, seront associés sur une Audi R8 LMS GT3. Attention à la seconde Audi pilotée par Simon Gachet et Steven Palette qui, même si elle est engagée en Silver Cup, pourrait bien venir jouer les positions de tête. Le Belgian Audi Club Team WRT pourra compter sur trois Audi avec trois nouvelles têtes dans ses équipages.

Misano marquera les débuts de CMR avec ses deux Bentley Continental GT3. ce sera l’occasion de revoir Nelson Panciatici avec à ses côtés Jules Gounon. La seconde Bentley sera pour Pierre-Alexandre Jean et Hugo Chevalier. Fort d’un beau meeting Endurance, Tech 1 Racing aura à coeur faire briller la Lexus RC F GT3 d’Aurélien Panis et Thomas Neubauer. Le camp Lamborghini sera représenté par Emil Frey Racing et ses deux Huracan GT3.

Trois courses d’une heure seront au programme du meeting italien. Le timing est ici

La liste des engagés est ici