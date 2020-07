GTWC America : K-PAX Racing forfait au VIR

On attendait K-PAX Racing sur le Virginia International Raceway ce week-end en GT World Challenge America Powered by AWS mais en raison de la pandémie, l’équipe basée en Californie declare forfait. Ce sera la première absence de K-PAX Racing depuis 2007. L’équipe préfère jouer la sécurité et le bien-être de son personnel comme elle l’a déclaré dans un communiqué. Patrick Byrne et Guy Cosmo devaient se partager le volant d’une Bentley Continental GT3.

« Compte tenu de la récente flambée des taux quotidiens de COVID-19 aux Etats-Unis et de l’incertitude qui entoure chaque état dans la lutte contre le virus à l’avenir, l’équipe et ses pilotes se consacrent à la santé et à la sécurité de ses employés comme priorité absolue », a déclaré Darren Law, en charge du programme. « L’équipe se met à l’écart jusqu’à ce qu’il y ait un chemin clair pour aller de l’avant. »

Le retrait de K-PAX Racing fait passer le nombre d’engagés à huit sur les deux courses de 90 minutes prévues ce week-end.

Greg Gill, qui dirige SRO America, a réaffirmé l’engagement de la série envers les protocoles de sécurité COVID-19 : « Au cours des derniers mois, notre équipe globale a travaillé avec minutie à l’élaboration et à l’adoption de protocoles de travail sûrs en conformité avec les autorités sanitaires fédérales, étatiques et locales et en consultation avec nos circuits, partenaires et équipes. La sécurité reste notre première priorité pour nos équipes, nos pilotes, nos partenaires et notre personnel. Nous respectons la décision de K-PAX qui n’a plus manqué une course avec la série depuis 2007. Ce record et leur décision en disent long sur leur engagement envers les sports mécaniques et la série, ainsi que le sérieux avec lequel ils s’adaptent à l’environnement pandémique aujourd’hui. Nous attendons avec impatience leur retour dans la série à Sonoma. »

A ce jour, la présence de K-PAX Racing en GT World Challenge Europe Powered by AWS reste confirmée.

Le GT Sports Club America roulera sur les mêmes courses que le GT World Challenge America Powered by AWS. Le plateau annoncé est de 14 autos, dont 8 GT3. Si la Porsche 911 GT3-R/GMG n’est pas attendue, deux Porsche 911 GT2/GMG restent inscrites. Racers Edge Motorsports est attendu avec une paire d’Acura NSX GT3. Trois Mercedes-AMG GT3 seront en piste avec deux autos pour DXDT et une pour Winward Racing. TR3 Racing fera rouler deux Ferrari 488 GT3 et Wright Motorsports une Porsche 911 GT3-R.