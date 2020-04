GT1, GT2 et GT3 en piste aux Coupes de Pâques de Nogaro 2007

Le plateau FFSA GT s’est rendu à deux reprises à Nogaro en 2007, une première fois lors des Coupes de Pâques (8/9 avril), une seconde en septembre. Si les GT1 étaient toujours les GT à battre, de plus en plus de GT3 commençaient à pointer le bout de leur nez.

On comptait tout de même encore 14 GT1 sur la piste : Aston Martin DBR9, Corvette C5-R, Corvette C6.R, Chrysler Viper GTS-R, Saleen S7-R, Ferrari 550 Maranello. Quatre Porsche GT3-RSR (3 996, 1 997) composaient le plateau GT2 ainsi qu’une Toyota Supra Bi-Turbo et une Ferrari 550 Maranello. Avec Aston Martin, Ferrari, Lamborghini et Dodge, la catégorie GT3 était plutôt variée.

Dans la course 1, Soheil Ayari et Raymond Narac imposaient la Saleen S7-R/ORECA devant deux Corvette C5-R, celles de Policand/Balthazard (Luc Alphand Aventures) et Police/Zangarelli (PSI Experience). Les Corvette C5-R prenaient l’avantage dans la course 2 avec une victoire de Police/Zangarelli devant Policand/Balthazard et Groppi/Hernandez (Saleen/ORECA).

Le dimanche, Lecourt/Balandras l’emportaient en GT2 sur la Porsche/IMSA, tandis que Giroix/Helias en faisaient de même en GT3 sur une Lamborghini Gallardo/First Racing. Le lundi de Pâques, Snobeck/Campbell (Ferrari 430/Sport Garage) terminaient à une belle 10e place au général, tout juste devant les vainqueurs GT2, à savoir Lecourt/Balandras.