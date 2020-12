GT World Challenge Powered by AWS : 29 événements sur 4 continents en 2021

Le calendrier complet du GT World Challenge Powered by AWS affiche maintenant complet pour la saison prochaine avec pas moins de 29 événements sur quatre continents. Le concept lancé par SRO Motorsports Group en 2019 prend de l’ampleur l’année prochaine suite à l’arrivée du GT World Challenge Australia Powered by AWS. Les marques vont pouvoir se battre pour le titre mondial GT3.

La GT3 la mieux classée de chaque constructeur se voit attribuer des points, l’attribution différant en fonction du format : 25 points sont proposés aux courses de sprint et 100 pour les Total 24 Heures de Spa. Les scores sont ensuite multipliés par le nombre de voitures en compétition dans chaque classe pour arriver à une attribution finale. Les constructeurs doivent confirmer leur inscription avant le début de saison sachant qu’ils ne sont pas tenus d’être représentés sur les quatre continents.

Le championnat est uniquement axé sur les marques, ce qui fait qu’aucun titre ne sera décerné aux équipes et aux pilotes. Pour la deuxième année consécutive, Mercedes-AMG a remporté la couronne en 2020 face à Audi, Ferrari et Lamborghini.

En 2021, le calendrier comprendra dix manches en Europe, six en Asie et sept aux Etats-Unis. La nouveauté vient de l’Australie avec six épreuves au calendrier 2021, y compris Mont Panorama, Phillip Island et The Ben Motorsport Park. Il convient de préciser que les 29 événements n’ont pas la moindre date commune. La série débutera les 20 et 21 février à Phillip Island à l’occasion du lancement du GT World Challenge Australia Powered by AWS.

Stéphane Ratel, président de SRO Motorsports Group, se réjouit d’attaquer 2021 : « Nous sommes extrêmement fiers de présenter le calendrier complet du GT World Challenge 2021. L’expansion sur un quatrième continent est un grand pas en avant et nous sommes enthousiasmés par notre nouveau rôle en Australie, qui ajoutera à ce qui était déjà un programme très fort. Rassembler des circuits comme Spa, Indianapolis, Bathurst et Sepang dans un défi mondial des constructeurs est quelque chose d’assez spécial. Nous sommes à seulement deux mois de la course d’ouverture de 2021 et les préparatifs sont bien avancés pour assurer une saison fantastique sur les quatre continents. »