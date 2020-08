GT Open Paul Ricard samedi : Eastwood/Yoluc (Aston Martin TF Sport) vainqueurs de bout en bout

C’est Aston Martin qui a remporté la première course du week-end varois sur le circuit Paul Ricard

Qualifications

Charlie Eastwood avait réalisé la pole position avec l’Aston Martin Vantage GT3 TF Sport #34en 2.00.116. Le Britannique avait laissé son second, l’Autrichien Christian Klein, à cinq dixièmes de seconde, la Mercedes-AMG GT3 JP Motorsport ayant tourné en 2.00.678.

La deuxième ligne associait les deux McLaren 720S GT3 Optimum Motorsport, la #7 de Ollie Millroy (2.00.763) et la #72 de Joe Osborne (2.00.821). Venaient ensuite la Bentley Continental GT3 Team Lazarus #28 de Fabrizio Crestani et la Ferrari 488 GT3 AF Corse/APM Monaco # 17 de Louis Prette. Derrière Eastwood, cinq voitures étaient groupées en deux dixièmes de seconde.

Course

Poleman, Eastwood garde l’avantage de sa position et précède les McLaren Optimum Motorsport de Osborne et Millroy, qui ont dépassé la Mercedes-AMG GT3 JP Motorsport de Klein. Derrière, Prette et Crestani se battent, la Bentley prenant l’avantage sur la Ferrari.

Au 10ème tour, Eastwood a 8 secondes d’avance sur les deux McLaren, Klein, Crestani et Prette étant groupés à 15 secondes du leader.

Crestani est le premier à lâcher prise, après un tête-à-queue provoqué par une défaillance du traction control. Il est contraint à l’abandon quelques tours plus tard. Le quatuor de tête -Eastwood, Osborne, Millroy et Klein- rentre sur la pitlane au 19ème tour pour le changement de pilote.

Salih Yoluc et l’Aston Martin TF Sport reprennent la piste avec 13 secondes d’avance sur Nick Moss (McLaren #72), 23 sur Brendan Iribe (McLaren #7), 25 sur Henrique Chaves (McLaren Teo Martin Motorsport #69), 28 sur Patrick Krupynski (Mercedes-AMG #88) et 31 sur Vincent Abril (Ferrari AF Corse #17).

Yoluc n’est pas inquiété jusqu’à l’arrivée, alors que Moss conserve la deuxième place, à 20 secondes de la Vantage. En fin de course, Chaves et Abril sonnent la charge, Chaves prenant finalement la troisième place devant la Ferrari de Vincent Abril .

