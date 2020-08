GT Open, Paul Ricard course 2 : Abril/Prette (Ferrari) vainqueurs

Charbonnier est maître chez soi, dit-on. Le Français Vincent Abril a respecté l’adage à la lettre, remportant sa deuxième victoire de la saison, associé au Monégasque Louis Prette, sur la Ferrari 488 GT3 AF CorseAPM Monaco/ #17.

Qualifications

Vincent Abril avait ouvert la voie de son succès avec la pole position dans cette course du dimanche . Le Français passait sous la barre des deux minutes avec sa Ferrari, en 1.59.056. La lutte avait été chaude avec la McLaren 720S Teo Martin Motorsport #59 de Henrique Chaves qui ne s’inclinait que pour 42 millièmes avec un chrono de 1.59.988.

Les suivants étaient plus loin, avec le troisième temps pour la Bentley Continental GT3 #28 du Team Lazarus pilotée par Yannick Mettler (2.00.715) et le quatrième pour le vainqueur de samedi Salih Yoluc et l’Aston Martin Vantage GT3 TF Sport #34 (2.00.743).

Course

Vincent Abril conservait la première place au départ devant la McLaren de Chaves et l’Aston Martin de Yoluc. Le départ derrière ces trois hommes était un peu mouvementé et la Bentley de Mettler perdait plusieurs places.

Abril et Chaves creusaient un petit écart de cinq secondes sur Yoluc, lui-même suivi par Stéphane Ortelli (Ferrari 488 GT3 AF Corse/AMP Monaco #48, Christian Hahn (McLaren Teo Martin #16) et Niki Leutwiler (Porsche 911 GT3-R TFT #22).

Abril et Chaves sont en bagarre, ce qui permet à Yoluc de revenir dans leur sillage.

Il attaque avec succès la McLaren de Chaves et tente la même opération sur Abril qui ne cède pas.

Yoluc est le premier des leaders à rentrer au stand et passe le volant à Charles Eastwood.

Le duel entre la Ferrari #17, aux mains de Louis Prette, et la McLaren #59, pilotée par Miguel Ramos, reprend de pus belle.

Prette tient bon jusqu’à l’arrivée et remporte cette deuxième course, suivi à trois secondes par Ramos et à une vingtaine de secondes par Yoluc.

Fabrizio crestani prend la quatrième place avec la Bentley #28 devant Christian Klien (Mercedes-AMG JP Motorsport #88).

Le classement est ici

Au classement pilotes, les positions sont serrées. Chaves/Ramos sont leaders avec 42 points contre 40 à Eastwood/Yoluc et 38 à Abril/Prette.