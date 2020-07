Optimum Motorsport sera bien présent en International GT Open cette saison avec deux McLaren 720S GT3. L’écurie britannique dirigée par Shaun Goff confirme le premier équipage composé Nick Moss et James Pickford. Le tandem évoluera en Pro-Am au volant de la #27. Les pilotes de la seconde McLaren seront annoncés ultérieurement.

On verra donc Optimum Motorsport sur trois programmes cette saison avec International GT Open, GT World Challenge Europe Powered by AWS et British GT.