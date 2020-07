GT Open : le 2e équipage Optimum Motorsport confirmé…

Teo Martin Motorsport ne sera pas la seule équipe à rouler en McLaren 720S GT3 cette saison en International GT Open puisque Optimum Motorsport en fera de même avec une paire de 720S GT3.

Nick Moss et James Pickford étaient déjà confirmés sur une des deux McLaren. La seconde 720S GT3 sera confiée à Ollie Millroy et Brendan Iribe. Si Millroy est un habitué de la catégorie, son coéquipier américain arrive de la catégorie GT4 et plus précisément du Pure McLaren GT Series. On doit la livrée de l’auto à Sean Bull Design.