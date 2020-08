GT Open, Hungaroring (Libres 1) : Mercedes devant Ferrari

La Mercedes-AMG GT3/HTP Winward Motorsport de Nico Bastian et Markus Sattler a été la plus rapide de la première séance d’essais libres du meeting International GT Open de Budapest. Avec un meilleur chrono de 1.42.587, Nico Bastian a devancé la Ferrari 488 GT3/AF Corse de Vincent Abril et Louis Prette de 0.118s. Troisième chrono pour la Mercedes/GetSpeed Performance de Schiller/Max. Deux McLaren 720S GT3/Teo Martin Motorsport suivent au classement avec respectivement Chaves/Ramos et Khodair/Hahn.

