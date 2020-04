GT Open : des nouvelles dates pour Spa et Barcelone

L’International GT Open propose de nouvelles dates pour ses meetings de Spa et Barcelone. Le meeting de Spa, qui devait se dérouler du 5 au 7 juin, est repoussé à octobre (16/18). La finale du championnat, qui se tiendra à Barcelone, est reportée à fin octobre (29 octobre/1er novembre). GT Sport avait déjà bougé sa date du Paul Ricard (20/23 août).

Jesus Pareja, CEO de GT Sport : « Le monde entier est confronté à un défi sans précédent, qui marquera l’histoire des générations actuelles. Nous partageons la frustration de la communauté des courses et des fans en cette période de confinement, mais la priorité absolue est maintenant de gagner la bataille pour la santé et la sécurité de tous.

Nous courrons à nouveau, bien que personne ne puisse prédire exactement quand cela se produira. En attendant, GT Sport travaille à réorganiser son calendrier afin d’être prêt pour le moment où l’activité pourra reprendre. Notre objectif est de viser à maintenir le même nombre de courses que prévu initialement. Aujourd’hui, nous annonçons de nouvelles dates pour Spa et Barcelone, et nos plans d’urgence sont en place si une nouvelle planification devait s’avérer nécessaire.

En ce moment même, je veux envoyer un chaleureux message d’espoir et d’encouragement à tout le monde, partenaires et fans, ainsi qu’à leurs familles. Si nous restons unis et continuons à faire ce que nous devons faire, en restant confinés, le virus sera vaincu et nous retournerons plus tôt à ce que nous aimons le plus: la course. Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous entourent. »

Calendrier International GT Open 2020 :

Hockenheim (28 juin)

Hungaroring (12 juillet)

Paul Ricard (23 août)

Red Bull Ring (13 septembre)

Monza (27 septembre)

Spa-Francorchamps (18 octobre)

Barcelone (1er novembre)