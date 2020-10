GT Open Barcelone (C1) : Moss/Osborne (McLaren) vainqueurs; le titre se jouera demain

L’International GT Open a connu aujourd’hui une première course du week-ed à rebondissements à Barcelone, avec un doublé des McLaren 720S GT3 et une première victoire pour Nick Moss et Joe Osborne, ainsi que pour le team Optimum Motorsport.

Cette course laisse l’issue du Championnat pilotes 2020 indécise, le titre se jouant demain entre Miguel Ramos/Henrique Chaves (McLaren Teo Martin Motorsport #69) et Vincent Abril/Louis Prette (Ferrari 488 GT3 AF Corse/APM Monaco #17), dans l’ultime manche 2020. Le titre Teams est d’ores et déjà acquis au Teo Martin Motorsport.

La course

Poleman, Charlie Eastwood (Aston Martin Vantage GT3 TF Sport #34) conservait la première place, devant Vincent Abril, Ollie Millroy (McLaren Optimum Motorsport #7), Christian Klien (Mercedes-AMG GT3 JP Motorsport #88) et Miguel Ramos.

Au sixième tour, Klien attaquait Millroy et envoyait la McLaren en tête-à-queue après contact. Klien écopait d’une pénalité de cinq secondes et sa Mercedes semblait affectée par le contact.

Claude-Yves Gosselin (Lamborghini Huracan GT3 Boutsen Ginion #4) partait en tête-à-queue, sa Lamborghini restant plantée sur les bordures, ce qui provoquait une première intervention du safety car. Au restart, Ramos se ratait et perdait plusieurs places, notamment au profit de Stéphane Ortelli (Ferrari 488 GT3 AF Corse/APM Monaco #48).

Les premiers pitstops intervenaient après 16 tours, alors que Eastwood avait 4 secondes d’avance sur Abril. Marc Rostan (Lamborghini #4) partait en tête-à-queue et restait dans le bac à gravier, ce qui amenait une seconde entrée en piste du safety car au 19ème tour.

Au restart, Salih Yoluc, qui avait relayé Eastwood, était devancé par Brendan Iribe (McLaren #7). L’Aston Martin TF Sport était donc deuxième, devant Patryk Krupinski (Mercedes #88) et Joe Osborne (McLaren Optimum Motorsport #72). Krupinski attaquait et dépassait Yoluc, également doublé par Osborne et Louis Prette à la suite d’une légère touchette entre la Vantage et la Ferrari qui perdait quelques places.

Louis Prette faisait le forcing pour remonter vers l’avant. Il passait tout d’abord la McLaren Teo Martin #69 de Chaves pour la sixième place, puis l’Aston Martin de Yoluc pour la cinquième.

Les deux McLaren Optimum Motorsport étaient en tête mais Iribe cédait du terrain, se faisant tout d’abord dépasser par Allam Khodair (McLaren Teo Martin #18) et perdait plusieurs places rapidement

Au classement pilotes, Ramos/Chaves sont toujours leaders avec 114 points, mais ce sont des leaders théoriques car ils devront déduire 6 points pour l’instant, les 6 points de leur plus mauvais résultat), tandis que Prette/Abril, deuxièmes avec 110 points, n’auront rien à défalquer. Troisièmes avec 96 points -et 1 point à déduire-, Yoluc/Eastwood sont théoriquement encore dans la course, mais ils devront impérativement gagner demain, en espérant une total défaillance de leurs deux rivaux.

