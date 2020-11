GT FFSA, Le Castellet, Libres 1 : les Panis (Toyota) aux commandes

La première séance d’essais libres de la finale du Championnat de France FFSA GT a eu lieu cet après midi sur le circuit du Castellet (Var). Les trente concurrents présents ont pris la piste et c’est la famille Panis, père et fils, qui s’est montrée la plus à l’aise. Aurélien et Olivier Panis (Toyota GR Supra #30 Toyota Gazoo Racing by CMR) ont réalisé le meilleur temps grâce à un chrono de 1:32.082. Ils devancent de quatre dixièmes un autre équipage Silver, Benjamin Lariche et Robert Consani au volant de l’Alpine A110 #8 de Speed Car.

Jim Pla et Jean-Luc Beaublique placent leur Mercedes-AMG #87 d’AKKA-ASP à la troisième position du général à moins de cinq dixièmes. Il s’agit du meilleur équipage évoluant en catégorie Pro-Am. Le top 5 est complété par Nicolas Prost / Christopher Campbell avec l’Alpine A110 #36 de CMR et Cyril Saleilles / Adrien Tambay sur l’Audi R8 LMS #27 de Sainteloc Racing.

@SRO

Les différents prétendants au titre sont plus loin avec, en Silver, Edouard Cauhaupé / Fabien Lavergne (Mercedes-AMG #3 CD Sport), 9e temps, et Benjamin Lessennes / Ricardo Van der Ende (BMW M4 #17 L’Espace Bienvenue), 14e chrono. Quant aux leaders du Pro Am, Fabien Michal / Grégory Guilvert, ils signent le 25e temps à bord de l’Audi R8 LMS #42 de Sainteloc Racing.

Les chronos sont ICI

Prochaine séance d’essais libres à 17 h 45