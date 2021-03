Grasser Racing Team dévoile son premier équipage

Grasser Racing Team (GRT) a annoncé son premier équipage qui évoluera en Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS cette saison. L’équipe autrichienne sera de retour sur la grille de départ en 2021 après un an d’absence et poursuit sa relation de longue date avec Lamborghini. D’ailleurs, Grasser alignera deux pilotes Junior de la marque italienne dans les cinq manches de l’Endurance Cup : Tim Zimmermann et Kikko Galbiati. Ils évolueront en classe Silver en 2021.

Kikko Galbiati connaît déjà le paddock du GT World Challenge Europe. L’Italien de 22 ans a fait ses débuts dans la série l’année dernière à Imola et a passé plusieurs saisons à concourir dans les courses support du Lamborghini Super Trofeo, terminant deuxième du classement général 2019.

De son côté, Tim Zimmermann est nouveau dans la série, mais il a déjà participé à d’autres championnats avec la Lamborghini Huracan GT3 et l’équipe Grasser. Le jeune homme de 24 ans a également piloté en TCR ainsi qu’en Porsche Cup au cours de ses premières années de compétition.

“Je suis très heureux que notre équipe revienne enGT World Challenge Europe cette année”, a déclaré le directeur de l’équipe, Gottfried Grasser. “L’Endurance Cup revêt une grande importance pour nous et nous voulons poursuivre sur notre lancée dans cette série.”

Le deuxième équipage Grasser Racing Team devrait être annoncé dans les prochaines semaines. La saison 2021 sera officiellement lancée avec les deux jours d’essais sur le Circuit Paul Ricard (25/26 mars), suivis de la course d’ouverture à Monza du 16 au 18 avril.