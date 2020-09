Gordon Murray Automotive va proposer une version circuit de la T.50

Gordon Murray Automotive a annoncé que sa supercar T.50 aurait droit à une version réservée à un usage sur circuit. Alors que toutes les T.50 pour la route se sont vendues en seulement 48 heures, le constructeur va maintenant proposer 25 modèles très exclusifs pour le circuit. Il faudra tout de même débourser près de 3,5 millions d’euros pour la T.50s (son nom de code pour le moment) qui ne pèsera que 890 kg pour une puissance supérieure de l’ordre de 730 chevaux. La voiture dispose d’un aileron de requin du type LMP1. Cette T.50s offrira 1500 kg d’appuis (170% du poids de la voiture).

Le nom officiel de la T.50s sera dévoilé ultérieurement lors de sa présentation. Plus de la moitié de la production a déjà été vendue et ce bien avant que les détails n’aient été connus. « Avec un accent sans faille sur les performances, et sans aucune législation routière ni considérations d’entretien, les T.50 atteindront des performances étonnantes sur piste, démontrant ainsi toute l’étendue des capacités de la voiture », a déclaré Gordon Murray. « Nous avons tout mis en œuvre pour pousser cette voiture au-delà des niveaux de tout ce qui a été fait auparavant. C’est une célébration de l’ingénierie britannique et de la vaste expérience du sport automobile de notre équipe. »

Le géniteur de la T.50 a fortement travaillé sur le package aéro qui permet de générer environ 2,5 à 3G au freinage. « La conception de l’aérodynamique de la voiture de course a été extrêmement enrichissante », a expliqué Gordon Murray. « Mon amour pour le sport automobile a vraiment alimenté le développement de cette voiture. » Le moteur V12 Cosworth a lui aussi été retravaillé avec la modification de plus de 50 composants.

Le poids est inférieur de 94 kg par rapport à la version routière : pas de climatisation, pas d’infodivertissement, pas de compartiments de rangement, pas de tapis de sol. Le conducteur reste installé au centre dans un siège de course en fibre de carbone équipé d’un harnais à six points. A gauche du conducteur, un siège attendra un passager. Le volant se veut très simple, bien loin d’une Formule 1. Les pneus seront des Michelin Cup Sport 2 montés sur des roues en magnésium.

Chaque propriétaire recevra un pack ‘Trackspeed’ qui comprend la configuration, une formation et un support. « J’aimerais organiser une série d’événements de course dans le cadre de notre package Trackspeed pour m’assurer que les T.50 soient régulièrement pilotées par les propriétaires. Il n’y aura rien de tel que l’expérience de conduite de cette voiture », a souligné Murray. « Je voudrais que chacune des 25 voitures soit complètement unique, de la configuration à la finition de la peinture. »

Gordon Murray et son équipe ont discuté avec Stéphane Ratel pour voir s’il était possible d’intégrer le GT1 Sports Club. Les 100 modèles routiers seront assemblés au Royaume-Uni par Gordon Murray Automotive tout au long de 2022. La production de la version compétition de la T.50 débutera au premier trimestre 2023.