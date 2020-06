WEC : Glickenhaus vendra les plaques de sa 007C LMH

La Scuderia Cameron Glickenhaus continue de travailler sur sa 007C qui doit prendre part à la prochaine saison WEC dans la nouvelle classe Le Mans Hypercar.

Le constructeur a fait construire des plaques portant l’inscription SCG 007C LMH. Ces plaques serviront de lest dans les deux autos qui concourront en WEC à Sebring, Spa et au Mans. Une fois ces trois courses disputées, les plaques seront ôtés et seront ensuite vendues aux fans et sponsors avec en prime une photo de la voiture et un timbre d’authentification.

Les détails seront annoncés prochainement.