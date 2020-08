Giuseppe Risi se confie à Endurance-Info, part 2…

Lors de notre premier entretien avec Giuseppe Risi dans le paddock de Sebring il y a maintenant près de dix ans, le patron du Risi Competizione nous avait remis un porte-clés Ferrari et une lithographie en guise de remerciement. Cela en dit long sur son savoir-vivre qui ne change pas au fil des années. Risi Competizione, c'est quatre générations de Ferrari de la 360 GT à la 488 GTE Evo, 3 succès aux 24 Heures du Mans et aux 12 Heures de Sebring et 5 Petit Le Mans.

Dans cette seconde partie, Giuseppe Risi revient sur la BOP en IMSA, sa crainte de voir le GTLM disparaître et son envie d'aller en LMDh si Ferrari y va et que les fonds sont réunis.

On reverra Risi Competizione en IMSA cette année ?

"Je suis avant tout un compétiteur. Je suis présent en IMSA depuis maintenant 22 ans...