Giuseppe Risi se confie à Endurance-Info, part 1…

Pour Giuseppe Risi, les 24 Heures du Mans ont toujours eu une place à part, et ce depuis 1965, l'année où il a découvert la course en tant que spectateur. "Une course incroyable" dira ce passionné de la marque Ferrari né en Sicile. Cinq ans plus tard, Steve McQueen lui demande l'heure en le croisant dans le paddock du Mans. La suite passera par un exil volontaire aux Etats-Unis où il devient le plus important concessionnaire Ferrari du pays. En 1997, il lance Doyle Risi Racing qui devient Risi Competizione en 2000. Ses parents voulaient qu'il soit médecin, mais lui a choisi une autre voie. En septembre, il tentera d'accrocher un 4e succès au Mans avec son trio de frenchies. Giuseppe Risi nous a accordé un long entretien où il parle du Mans, de son équipage français, de l'avenir, du LMDh, ...